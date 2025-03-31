У ФАС появились появились вопросы к Барилла Рус

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) запросила у компании Барилла Рус данные о производимой продукции, сообщила пресс-служба ведомства.

В том числе ведомство запросила данные об объемах производства, реализации и ввозе товара в Россию, средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и калькуляции затрат с января 2024 года.

Поводом для обращения в компанию послужили сообщения СМИ о планах производителя по наращиванию цен на выпускаемую продукцию.

На прошлой неделе пресс-служба ФАС сообщила, что усилит контроль за ценами на скоропортящийся хлеб. Ведомство исследовало рынок и оценило долю участников такого вида хлеба, изготовленного из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Специалисты сравнили показатели более 1,5 тысячи компаний и предприятий, работавших на отечественном рынке в период с 2022 по 2024 годы.

В 82 субъектах России сотрудники ведомства выявили производителей, которые имеют крупную долю в продажах указанных товаров.

Ранее ФАС отреагировала на массовые жалобы на интернет в домах ПИК.