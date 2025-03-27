В России усилят контроль за ценами на скоропортящийся хлеб

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за ценами на скоропортящийся хлеб. Об этом этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС исследовал рынок и оценил долю участников рынков такого вида хлеба, изготовленного из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Специалисты сравнили показатели более 1,5 тысячи компаний и предприятий, работавших на отечественном рынке в период с 2022 по 2024 годы.

В 82 субъектах России сотрудники ведомства выявили производителей, которые имеют крупную долю в продажах указанных товаров. Управления ФАС на местах проверят, насколько обоснованно такие организации устанавливают оптово-отпускные цены на продукт. Если ими будут выявлены нарушения, служба примет меры антимонопольного реагирования, говорится в сообщении.

В начале марта эксперты отмечали, что стоимость зерна и в целом ситуация на этом рынке на хлебопечение не влияет. В данном случае зерно и получаемая из него мука – это несущественные проценты в конечных ценах на хлебобулочные изделия.

Ранее в России выросла стоимость минимальной продуктовой корзины.