Раскрыты расходы российского бюджета в 2025 году

По итогам января и февраля 2025 года суммарные расходы Федерального бюджета России оказались значительно выше совокупных доходов. Об этом свидетельствуют данные Казначейства страны.

За указанный период расходы российского бюджета составили примерно 7,764 трлн рублей, в то время как доходы — только 3,923 трлн рублей. Таким образом, дефицит государственной казны за первые два месяца 2025 года оказался на уровне 3,841 трлн рублей.

18 марта РИА Новости со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты РФ сообщило, что в 2024 году объем государственного долга Российской Федерации вырос на 3,446 трлн рублей, достигнув отметки в 29,041 трлн рублей, или 14,5% ВВП.

В январе данные Центрального Банка России показали, что внешний долг РФ на 1 января 2025 года составил $290,4 млрд, что на 8,7% (или на $27,5 млрд) ниже показателя в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что регионам спишут долги по кредитам из бюджета РФ.