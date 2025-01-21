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В ЦБ сообщили о заметном снижении внешнего долга России

ЦБ: внешний долг России снизился на $27,5 млрд к началу 2025 года
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Алексей Куденко/РИА Новости

Внешний долг РФ на 1 января 2025 года составил $290,4 млрд, что на 8,7% (или на $27,5 млрд) ниже показателя в начале 2024 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Банка России.

Регулятор отмечает, что динамика показателя определялась снижением объема долга по суверенным ценным бумагам, выраженным как в национальной, так и в иностранной валюте. Кроме того, произошло уменьшение обязательств других секторов по полученным кредитам и займам, включая прямое инвестирование.

По данным на 1 января 2024 года внешний долг России составлял $317,89 млрд.

Внешний долг — это сумма всех обязательств страны перед зарубежными кредиторами, включая основной долг и проценты по займам. Рекордный уровень внешнего долга был зафиксирован в июле 2014 года — более $732 млрд, после чего началось его постепенное сокращение.

В октябре прошлого года сообщалось, что внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже отметки в $300 млрд.

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