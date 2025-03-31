В России резко вырос объем обращений в связи с долгами по зарплате

РБК: Роструд в 2024 году отметил рост обращений из-за долгов по зарплате

Территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) в 2024 году столкнулись с резким ростом количества обращений, связанных с долгами по заработной плате, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на отчет ведомства.

Главными причинами возникновения проблем в ведомстве назвали приостановку платежей за отгруженную компаниями продукцию, использование имеющихся денежных ресурсов для обслуживания кредитов, которое взлетело в цене из-за роста ключевой ставки, и нехватку оборотных средств.

В первой половине марта кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что средняя зарплата россиян к 2030 году достигнет 151 тыс. рублей.

По его словам, этому будут способствовать ускоренный рост минимального размера заработной платы до 35 тыс. рублей, дефицит высококвалифицированных кадров в отдельных отраслях промышленности и в IT-секторе, что будет отражаться в существенно ускоренном росте (в сравнении с уровнем инфляции) зарплат у соответствующих работников, ⁠совершенствовании оплаты труда работников в бюджетном секторе, ⁠инфляции.

Ранее стало известно, кем подрабатывают россияне в 2025 году.