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Продажи смартфонов в России обрушились

«Известия»: в I квартале продажи смартфонов в РФ рухнули на 20%
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Shutterstock

Продажи смартфонов в России в январе — марте рухнули примерно на 20%, что стало одним из сильнейших падений рынка за всю историю, пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение продавцов техники и экспертов.

Как рассказал изданию собеседник в одной из федеральных сетей, реализация устройств упала на 26% в физическом и на 25% в денежном выражении, до 5,5 млн единиц и 139 млрд рублей.

Другой источник сообщил, что падение составило 21% и 19% соответственно (5,9 млн смартфонов и 150,1 млрд рублей).

Главными факторами, повлиявшими на такую динамику, эксперты называют высокие показатели по продажам 2024 года и повышение ключевой ставки Центробанка. Коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов отметил, что сравнимая тенденция наблюдается и в других категориях электроники, в том числе в компьютерах и ноутбуках.

Во второй половине января доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Юлия Бутырина сообщила, что цены на смартфоны в российских магазинах вырастут на 5–10% в 2025 году.

По ее словам, рост цен на ноутбуки составит примерно 5–15%, что связано с повышением себестоимости — например, на процессы производства и сырье. В некоторых случаях, особенно на старшие модели или при выходе новых версий, снижение цен может составить 3–8%, уточнила Бутырина.

Ранее был назван оптимальный срок замены смартфона.

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