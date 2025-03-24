Назван оптимальный срок замены смартфона

С точки зрения финансовой грамотности оптимальный срок замены смартфона составляет примерно три-четыре года, сообщила «Газете.Ru» руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» Группы М.Видео-Эльдорадо Екатерина Иксанова.

«За это время устройство полностью оправдывает вложенные в него средства, а пользователь получает максимальную пользу от покупки. Обычно через несколько лет заметно снижается емкость батареи, появляются программные ограничения, а технические характеристики начинают устаревать. Менять смартфон чаще может быть невыгодно, а реже — неудобно из-за устаревших технологий. Оптимальный срок замены наушников, с учетом финансовой целесообразности, составляет примерно от двух до четырех лет. Проводные модели могут прослужить дольше при аккуратном использовании, в то время как беспроводные наушники зачастую требуют замены через два-три года из-за деградации аккумулятора и технического износа», — пояснила Иксанова.

По ее словам, смена наушников в рамках этого периода позволяет поддерживать оптимальное качество звучания и надежность устройства, не переплачивая за излишне частые обновления.

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