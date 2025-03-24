Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван оптимальный срок замены смартфона

Эксперт по гаджетам Иксанова посоветовала менять смартфон каждые три-четыре года
close
Depositphotos

С точки зрения финансовой грамотности оптимальный срок замены смартфона составляет примерно три-четыре года, сообщила «Газете.Ru» руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» Группы М.Видео-Эльдорадо Екатерина Иксанова.

«За это время устройство полностью оправдывает вложенные в него средства, а пользователь получает максимальную пользу от покупки. Обычно через несколько лет заметно снижается емкость батареи, появляются программные ограничения, а технические характеристики начинают устаревать. Менять смартфон чаще может быть невыгодно, а реже — неудобно из-за устаревших технологий. Оптимальный срок замены наушников, с учетом финансовой целесообразности, составляет примерно от двух до четырех лет. Проводные модели могут прослужить дольше при аккуратном использовании, в то время как беспроводные наушники зачастую требуют замены через два-три года из-за деградации аккумулятора и технического износа», — пояснила Иксанова.

По ее словам, смена наушников в рамках этого периода позволяет поддерживать оптимальное качество звучания и надежность устройства, не переплачивая за излишне частые обновления.

Ранее россиянам назвали оптимальный срок замены ноутбука.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами