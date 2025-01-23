Россиян предупредили о подорожании смартфонов и ноутбуков

Цены на смартфоны в российских магазинах вырастут на 5–10% в 2025 году, спрогнозировала для «Газеты.Ru» доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Юлия Бутырина.

«Учитывая рост цен на компоненты (прежде всего на микросхемы и дисплеи) и возможные изменения в логистике, в 2025 году можно ожидать подорожания смартфонов примерно на 5–10%. Также на ситуации могут негативно сказаться нехватка квалифицированной рабочей силы в производственных процессах и скачки валютных курсов, ведь многие комплектующие импортируются. Но у некоторых производителей, особенно в сегменте недорогих моделей, возможен спад цен в 2–5% из-за возрастающей конкуренции», — отметила экономист.

По ее словам, рост цен на ноутбуки составит примерно 5–15%, что связано с повышением себестоимости — например, на процессы производства и сырье. В некоторых случаях, особенно на старшие модели или при выходе новых версий, снижение цен может составить 3–8%, уточнила Бутырина.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», для Android-смартфонов средняя цена была примерно 16,8 тыс. рублей в 2024 году, а для iPhone — около 89 тыс. рублей.

Что касается ноутбуков, в июле 2024 года средняя цена составляла примерно 62 тыс. рублей. Однако к концу года наблюдался рост цен, и средняя стоимость ноутбука достигла 66 тыс. рублей.

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