Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в $3150 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

Исходя из данных, опубликованных в 8:54 по мск, цена на драгметалл росла на 1,19% и составляла $3 151,3 за тройскую унцию. К 08:59 мск стоимость золота замедлила рост до $3 149,9 за унцию (+1,14%).

Вложение средств в золото считается одним из самых надежных способов сохранения своих финансов.

Несколькими днями ранее биржевая цена унции золота впервые в истории превысила отметку $3100.

До этого финансист Сергей Кикевич обратил внимание россиян на золото, если они хотят обеспечить получение доходов в старости. По его словам, тремя наиболее эффективными способами для этого являются вложения в недвижимость, программа долгосрочных сбережений и брокерский счет.

Ранее россиянам пообещали рекордный рост цен на золото.