Цена на золото обновила исторический максимум

Биржевая цена унции золота впервые в истории превысила отметку $3100 и обновила исторический рекорд. Об этом пишет РБК.

Июньские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) по состоянию на 17:49 по московскому времени подорожали на 1,57%, до $3100,4 за унцию, отмечается в публикации.

В середине марта драгметалл впервые достиг цены $3001,5 за тройскую унцию.

До этого финансист Сергей Кикевич обратил внимание россиян на золото, если они хотят обеспечить получение доходов в старости. По его словам, тремя наиболее эффективными способами для этого являются вложения в недвижимость, программа долгосрочных сбережений и брокерский счет. По мнению эксперта, инвестиционный портфель лучше диверсифицировать на российские акции, облигации и золото. Также он призвал не забывать о традиционно наиболее распространенном и простом способе — вложении денег в недвижимость. Квартиру можно продать в любой момент, сдавать и получать деньги — все это будет защитой от инфляции в старости.

Ранее стало известно, что золотовалютные резервы РФ установили новый исторический рекорд.