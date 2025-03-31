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В США назвали предполагаемую сферу давления Трампа на Россию

WSJ: Трамп введет санкции на нефть, чтобы оказать давление на РФ
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Kevin Lamarque/Reuters

Если президент США Дональд Трамп захочет оказать давление на Москву, то он введет ограничительные меры на российскую нефть, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сообщение бывшего ведущего эксперта по санкциям в отделе политического прогнозирования Госдепартамента Эдварда Фишмана.

По его словам, самый важный сектор российской экономики в настоящее время находится под скромными санкциями. В связи с этим, отметил Фишман, если Трамп серьезно намерен попытаться оказать давление на Москву, он сделает это, нацелившись на российскую нефть.

При этом Фишман предупредил, что такой шаг главы Белого дома грозит последствиями, в том числе для самих США, например, могут вырасти цены на нефтепродукты для американских потребителей.

На этой неделе Трамп в ходе общения с журналистами пресс-пула Белого дома высказался о возможности введения вторичных пошлин против России. По его словам, он бы не хотел вводить вторичные пошлины в отношении России.

До этого Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если мирное соглашение с Украиной не будет подписано в ближайшее время. Так он отреагировал на предложение президента России Владимира Путина ввести в стране временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы.

Ранее в Совфеде объяснили угрозы Трампа по поводу пошлин на нефть из РФ.

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