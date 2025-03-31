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Немецкая компания вышла из капитала компании-владельца duty free в Шереметьево

Немецкая Gebr. Heinemann вышла из капитала владельцев duty free в Шереметьево
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Shutterstock

Немецкая компания Gebr. Heinemann, занимающаяся розничной торговлей в сфере путешествий, покинула уставной капитал двух кипрских компаний, которым принадлежат операторы магазинов беспошлинной торговли (duty free) в аэропортах Домодедово и Шереметьево, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на выписку торгового реестра Кипра.

Как пишет издание, долю немецкой компании в апреле 2024 года получил азербайджанский предприниматель Араз Мехдиев, бывший совладелец группы «Киевская площадь».

Один из крупнейших мировых дистрибьюторов и розничных операторов торговли duty free начал работать в России в 2007 году. Свои магазины Gebr. Heinemann начинала развивать сначала в Домодедово. Затем в 2013 году в Шереметьево Gebr. Heinemann создал совместное предприятие с самим аэропортом: сейчас АО «Империал Дьюти Фри» — с крупный оператор точек duty free в воздушной гавани.

На прошлой неделе председатель комиссии по безопасности финансового рынка Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов заявил, что возвращение в Россию для западных компаний будет непростым.

Ранее экономист оценил перспективы подключения российских банков к SWIFT.

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