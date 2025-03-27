Экономист оценил перспективы подключения российских банков к SWIFT

Сначала к SWIFT подключат ограниченный список российских банков, заявил «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ИПЭИ Президентской академии Александр Фиранчук.

«SWIFT — международная система, базирующаяся в Бельгии, поэтому в данном вопросе США выступают не более чем сильными посредниками. Обсуждение с Евросоюзом по вопросу мирного урегулирования еще даже не начиналось. Можно лишь предположить, что для начала ЕС может разрешить проведение части транзакций для ограниченного числа банков. Более вероятно, что разрешение будет применяться для оплаты удобрений и продовольствия, в первую очередь зерна. Эти товары наиболее политически комфортны для снижения санкционного давления, так как способствуют продовольственной безопасности в мире», — отметил Фиранчук.

По его словам, на российские удобрения в самом ЕС действуют незначительные пошлины (6,5%), которые планируется увеличивать поэтапно с целью повышения тарифа до 50% за три года. Экономист сказал, что поэтому выбор удобрений и продовольствия для смягчения банковских санкций — продуманный и взвешенный шаг, где возможен компромисс. По наблюдениям Фиранчука, экспорт удобрений из России в сравнении с 2019-2021 годами за время санкционного противостояния не снизился, а экспорт зерна даже вырос, что указывает на меньшее влияние санкций на российский экспорт данных товаров. Поэтому влияние на российскую торговлю в случае успеха со SWIFT будет позитивным не столько в смысле роста объема поставок, сколько в снижении транзакционных издержек для конкретных экспортеров.

Россия ожидает снятия санкций с «Россельхозбанка» и подключения его к SWIFT, заявила 27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вопрос подключения российских банков к SWIFT обсуждался представителями РФ и США на переговорах в Эр-Рияде 24 марта, на этом настаивала российская сторона. Подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT будет зависеть от действий Москвы, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.

25 марта Кремль опубликовал заявление по результатам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. В частности, стороны договорились запретить использование коммерческих судов в военных целях и атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней. Кроме того, США согласились содействовать России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. В Кремле заявили, что соглашения по поводу Черного моря начнут действовать только после того, как Запад отменит санкции в отношении ряда российских банков и восстановит их доступ к SWIFT.

Ранее сообщалось, что ЕС не собирается подключать Россию к SWIFT.