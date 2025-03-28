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Западным компаниям предрекли непростой процесс возврата в Россию

Глава комиссии ТПП РФ Аитов: западным компаниям будет сложно вернуться в Россию
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Возвращение в Россию для западных компаний будет непростым. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель комиссии по безопасности финансового рынка Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.

«Во-первых, многие «места» на российском рынке уже заняты — здесь я имею в виду не только российских производителей, но и корейцев, и китайцев. К примеру, производители банкоматов из стран Юго-Восточной Азии сразу же заняли место производителей банкоматов из США NCR и Diebold после ухода этих брендов. Рабочие проблемы есть, но «процесс идет», и освобождать место они вряд ли собираются. Во-вторых, санкции ЕС никто не отменял, и с этим тоже вопрос непростой — бизнес не всегда вправе принимать самостоятельные решения, если существуют юридические запреты. Тот же «бельгийский кооператив» SWIFT нам пока не предлагают подключить, потому что это чисто «европейское изобретение». Что касается бренда Ariston, то бренд всегда имел прекрасную репутацию в России. Итальянцы в лице председателя Ariston Group заявили, что они возвращаются в Россию и подтвердили, что «полностью будут соблюдать существующие санкции». Будем надеяться, что это им удастся», — сказал Аитов.

Итальянский производитель водонагревателей и отопительного оборудования Ariston 27 марта объявил о возобновлении работы в России. Год назад управление компанией временно перешло к «Газпром Бытовые Системы», но новый указ президента РФ Владимира Путина отменил это решение.

Ранее экономист оценил перспективы подключения российских банков к SWIFT.

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