В России резко подорожали пельмени

Экономист Степанычева: пельмени в России подорожали более чем на 10% за год

Пельмени в российских магазинах в марте 2025 года подорожали на 10,7% по сравнению с мартом 2024 года, рассказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Елена Степанычева.

«По состоянию на начало марта 2025 года средняя цена пельменей [в российских магазинах] составила 404,92 рубля, что на 10,7% выше показателя среднерыночной цены, достигнутой в марте 2024 года. К концу текущего года рост средней цены на пельмени по сравнению с декабрем 2024 года может составить 2-3%, что обусловлено инфляционными процессами. Однако рост цен не окажет негативного влияния на спрос на пельмени в силу традиционности продукта для россиян и роста числа специализированных магазинов, в которых продаются полуфабрикаты», — отметила экономист.

По данным ЦБ на 17 марта, годовая инфляция в России достигла 10,2%. Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов уверен, что цены в российских магазинах в апреле вырастут на 9,5% по сравнению с апрелем 2024 года.

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