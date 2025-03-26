Спрогнозирован уровень инфляции в апреле

Цены в российских магазинах в апреле 2025 года вырастут на 9,5% по сравнению с апрелем 2024 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.



«В апреле не стоит ожидать значительного снижения цен на продукты. Обычно в этом месяце начинается сезонный переход со старых цен на овощи и фрукты на цены нового урожая. Например, молодые капуста, картошка, свекла и яблоки, появившись на рынках, стоят дороже, чем старый урожай. Так что в апреле, вероятно, мы увидим рост цен на овощи и, возможно, на фрукты. Что касается других продовольственных товаров, например, молока, масла, курицы и шоколада, здесь можно ожидать некоторого снижения цен, поскольку они значительно дорожали в последние месяцы. В целом, вероятно, [годовая инфляция] будет стремиться к 9,5%», — отметил Абрамов.

По данным ЦБ на 17 марта, годовая инфляция в России достигла 10,2%. 21 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, объяснив, что текущее инфляционное давление уменьшилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше тратить в кафе и ресторанах.