Зарубежные инвесторы назвали санкции одной из основных проблем бизнеса в РФ

Среди основных вызовов, с которыми сталкиваются зарубежные предприниматели в России, выделяются западные санкции, ответные меры и рост инфляции. Эти выводы основаны на опросе, проведенном Американской торговой палатой в России (AmCham Russia) среди руководителей компаний, входящих в состав палаты, в январе 2025 года, пишет РБК.

Наиболее значимой проблемой, по мнению 41% респондентов, стали западные санкции. Контрсанкции России были указаны 25% опрошенных, а инфляция — 10%. Остальные 24% респондентов указали на другие факторы, включая кадровые проблемы и налогообложение.

Несмотря на эти вызовы, большинство (72%) компаний заявили о неизменном функционировании своих операций в России. 18% сообщили о расширении бизнеса, а 10% — о сокращении или приостановке деятельности.

Что касается повседневных трудностей, 40% респондентов не указали на серьезные проблемы, 34% столкнулись со сложностями в финансовых и платежных операциях, а 24% — с задержками на границе.

Сегодня лидер Партии зеленых Бритта Хассельманн резко раскритиковала заявления премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера по поводу возможной отмены санкций против России, обвинив политика в «заигрывании» с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Трамп обсудит с командой условие России по санкциям.