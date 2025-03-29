Трамп обсудит с командой условие России по санкциям

Рубио: Трамп примет решение об условии России по санкциям ЕС после консультаций

Президент США Дональд Трамп примет решение по выдвинутому Россией условию о санкциях после консультаций со своей командой. Об этом в беседе с журналистами заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио уточнил, что речь идет о большом количестве санкций, включая те, которые не находятся в юрисдикции США.

«Они (представители РФ на переговорах в Эр-Рияде. — «Газета.Ru») говорили о парочке [санкций], по моей информации, они даже не американские, так что мы не сможем снять их, если захотим», — отметил он.

Госсекретарь добавил, что после возвращения американской делегации из Эр-Рияда Трампу были представлены возможные варианты, которые сейчас анализируются.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что отказ стран Европейского союза снять санкции с России свидетельствует об их нежелании двигаться в направлении мирного урегулирования. По его словам, для возобновления реализации Черноморской инициативы западные страны должны отменить санкции против российских банков, задействованных в расчетах за сельскохозяйственную продукцию.

Ранее в Турции высказались о возможном возобновлении Черноморской инициативы.