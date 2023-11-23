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В Южной Осетии презентовали памятную монету «СВО»

Нацбанк Южной Осетии выпустил памятную монету «СВО»

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Национальный банк Южной Осетии в День мужества и народного единства республики выпустил памятную монету «СВО», заявили в пресс-службе финрегулятора.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял участие в презентации памятной монеты «СВО», которую он сам ранее и поручил выпустить.

В публикации указывается, что номинал монеты составит 25 зарин (250 российских рублей).

По информации пресс-службы, в презентации также приняли участие сотрудники российского посольства в Южной Осетии, Банка России, акционерного общества «Гознак», военные корреспонденты и участники специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

«Эмиссионный доход от монеты будет направлен участникам СВО», — говорится в релизе.

В сентябре Центробанк Российской Федерации выпустил в обращение памятную монету номиналом 3 рубля «Вхождение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» в серии «Исторические события».

Ранее Британский монетный двор представил монету, посвященную «Хроникам Нарнии».

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