В Венгрии вырыли котлован для первого энергоблока АЭС «Пакш-2»

Посольство РФ в Венгрии сообщило в своем Telegram-канале, что для фундамента первого из двух энергоблоков для атомной электростанции «Пакш-2» в республике закончили сооружать котлован.

«Ожидается разрешение Венгерского ведомства по атомной энергии (OAH) для начала бетонирования», — говорится в посте.

В середине февраля в котловане строящегося пятого энергоблока венгерской АЭС «Пакш-2» отслоился небольшой участок грунта. Во всех остальных местах строительства АЭС строительство продолжилось без ограничений.

В конце 2014 года Россия и Венгрия договорились о строительстве на АЭС «Пакш» новых энергоблоков — №5 и №6 («Пакш-2»). Россия должна была выделить Венгрии на реализацию проекта кредит в размере до €10 млрд. Общая стоимость работ при этом оценивалась в €12,5 млрд. Венгерский регулятор выдал лицензию на строительство АЭС в августе 2022 года.

После начала СВО атомная отрасль стала одной из проблемных при разработке антироссийских санкций. По контракту с «Росатомом» на строительство АЭС «Пакш-2», два блока электростанции планируется запустить в Венгрии к 2030 году. Газета Politico писала, что Будапешт неоднократно накладывал вето на санкции против российского атомного сектора, который имеет для страны критическое значение.

Ранее власти Венгрии заявили, что хотят поддержки США по АЭС «Пакш-2».