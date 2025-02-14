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В Венгрии назвали незначительным отслоение грунта в районе стройки АЭС

Глава Paks II: отслоение грунта на котловане АЭС не помешает строительству
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АЭС «Пакш»

Отслоение грунта на котловане второй очереди АЭС «Пакш» (Paks II) не помешает строительству электростанции. Об этом заявил генеральный директор компании Paks II Гергей Якли, передает телеканал HirTV.

«Будут проведены исследования, чтобы продемонстрировать, что изготовленная секция c укрепленным грунтом соответствует своей технической функции», — заявил Якли на слушаниях в комитете по устойчивому развитию парламента страны.

11 февраля в котловане строящегося пятого энергоблока венгерской АЭС «Пакш-2» отслоился небольшой участок грунта, что обнаружили специалисты «Росатома». На всех остальных участках строительства АЭС строительство продолжается без ограничений.

На фоне этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт хотел бы заручиться поддержкой США в проекте АЭС «Пакш-2».

Он уточнил, что после ввода в работу двух новых энергоблоков АЭС «Пакш-2», которые строият специалисты «Росатома», Венгрия могла бы обеспечивать 75% необходимой стране электроэнергии. Сейчас станция вырабатывает почти половину всей потребляемой в Венгрии электроэнергии.

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