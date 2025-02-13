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Власти Венгрии заявили, что хотят поддержки США по АЭС «Пакш-2»

Сийярто: Венгрия хочет заручиться поддержкой США по проекту «Пакш-2»
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АЭС «Пакш»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт хотел бы заручиться поддержкой США в проекте АЭС «Пакш-2». Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе наших переговоров с новой администрацией [США] мы добьемся успеха в реализации этих инвестиций, этого проекта, потому что если мы сможем реализовать этот проект, наша энергетическая безопасность будет основана на совершенно иных реалиях, чем в настоящее время», — отметил Сийярто.

Он уточнил, что после ввода в работу двух новых энергоблоков АЭС «Пакш-2» Венгрия могла бы обеспечивать 75% необходимой стране электроэнергии. Сейчас станция вырабатывает почти половину всей потребляемой в Венгрии электроэнергии.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность трубопровода «Турецкий поток», который используется для поставок газа из РФ в европейские страны, должна быть обеспечена всеми силами и средствами.

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