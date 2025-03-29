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Известный бренд нижнего белья подал данные в Роспатент и может вернуться в Россию

РИА: бренд нижнего белья Victoria's Secret может снова начать работу в России
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Depositphotos

Ушедший из России бренд нижнего белья Victoria's Secret может вернуться в Россию. Представители бренда подали две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент, пишет РИА Новости.

Как пишет агентство, компания подала заявки 24 и 25 марта. В качестве заявителя в документах указан «Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент». В заявке уточняется, что фирма намерена производить и продавать в России нижнее белье, спортивную одежду, косметику и другие товары.

17 марта россияне назвали бренд, возвращение которого ждут больше всего — им оказался IKEA. Так, почти половина опрошенных граждан поддерживают возвращение западных брендов, которые покинули Россию с 2022 года, в то время как четверть респондентов выступают против.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что страна готова сказать западным компаниям «welcome», если они захотят вернуться на российский рынок. Но специальных преференций в Российской Федерации для ушедших брендов не будет, подчеркнул глава государства.

Ранее «Ангел» Victoria's Secret показала фигуру в платье с разрезами на бедрах.

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