Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС может ограничить импорт сельхозпродукции с Украины

AFP: Евросоюз намерен с июня ограничить импорт сельхозпродукции с Украины
close
Efrem Lukatsky/AP

Европейский союз намерен с июня текущего года ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом заявил неназванный еврокомиссар, сообщает РИА Новости со ссылкой на Agency France Press (AFP).

24 февраля глава минсельхоза Венгрии Иштван Надь заявил, что министры сельского хозяйства стран Восточной Европы обратились к Еврокомиссии с призывом ограничить импорт продукции сельского хозяйства Украины.

Он уточнил, что министры призвали ЕК отменить повышенные квоты на украинскую аграрную продукцию. По их мнению, их нужно вернуть до уровня февраля 2022 года. Также главы ведомств предложили обязать компании из Украины придерживаться стандартов рынка Евросоюза.

17 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерские, польские и французские аграрии обанкротятся, если Украина после окончания боевых действий «присоединится к европейской экономике». Он считает, что вступление республики в европейское содружество потребует введения серьезных защитных мер в области сельского хозяйства.

19 июня 2024 года Еврокомиссия ввела тарифные квоты в отношении украинского зерна. Меры будут действовать по 5 июня 2025 года. После начала СВО Евросоюз перешел на свободную торговлю с Украиной. В то же время отсутствие пошлин на украинские товары серьезно ударило по одной из отраслей Европы. Речь идет об аграрном секторе.

Ранее на Украине рассказали, сколько мощностей потеряла промышленность.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами