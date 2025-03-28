ЕС может ограничить импорт сельхозпродукции с Украины

Европейский союз намерен с июня текущего года ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом заявил неназванный еврокомиссар, сообщает РИА Новости со ссылкой на Agency France Press (AFP).

24 февраля глава минсельхоза Венгрии Иштван Надь заявил, что министры сельского хозяйства стран Восточной Европы обратились к Еврокомиссии с призывом ограничить импорт продукции сельского хозяйства Украины.

Он уточнил, что министры призвали ЕК отменить повышенные квоты на украинскую аграрную продукцию. По их мнению, их нужно вернуть до уровня февраля 2022 года. Также главы ведомств предложили обязать компании из Украины придерживаться стандартов рынка Евросоюза.

17 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерские, польские и французские аграрии обанкротятся, если Украина после окончания боевых действий «присоединится к европейской экономике». Он считает, что вступление республики в европейское содружество потребует введения серьезных защитных мер в области сельского хозяйства.

19 июня 2024 года Еврокомиссия ввела тарифные квоты в отношении украинского зерна. Меры будут действовать по 5 июня 2025 года. После начала СВО Евросоюз перешел на свободную торговлю с Украиной. В то же время отсутствие пошлин на украинские товары серьезно ударило по одной из отраслей Европы. Речь идет об аграрном секторе.

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