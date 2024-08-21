На Украине рассказали, сколько мощностей потеряла промышленность

Металлургическая промышленность Украины безвозвратно потеряла 40% мощностей после начала боевых действий. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на письмо Ассоциации добывающих предприятий страны к премьер-министру Денису Шмыгалю.

«Добытчики и промышленники полезных ископаемых понесли едва ли не самые большие потери с начала боевых действий... Около 40% добывающих предприятий прекратили свою работу в результате боевых действий», — говорится в письме.

В ассоциации добавили, что более негативные последствия для отрасли может принести возможное повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. По данным объединения, для улучшения ситуации «Украинским железным дорогам необходимо принять «неотложные меры по сокращению и оптимизации расходов».

В июне Минэнерго Украины признало, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. Даже в летний период дефицит электроэнергии невозможно покрыть с помощью импорта, отметили в ведомстве.

Ранее в США заявили о самых серьезных отключениях электричества на Украине с начала СВО.