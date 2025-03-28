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Объемы подозрительных операций через банки РФ снизились

Объемы подозрительных операций через банки РФ снизились в 2024 году на 21%
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Объемы подозрительных операций через банковскую систему Российской Федерации за прошлый год снизились по сравнению с 2023 году на 21%. Об этом говорится в годовом отчете Центрального банка РФ.

«Объемы подозрительных операций за 2024 год по сравнению с 2023 годом снизились на 21% (с 113 миллиардов рублей до 90 миллиардов рублей)», — говорится в сообщении.

По оценке специалистов, к настоящему времени крупные банки отбивают 99% атак кибермошенников, но даже оставшегося 1% достаточно, чтобы говорить о миллиардном ущербе в масштабах всей страны. Такие данные были озвучены на совещании с членами правительства, которое провел 5 марта президент России Владимир Путин. Одним из основных докладчиков по теме была глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, рассказавшая об уже принятых мерах по снижению рисков для граждан и о том, что планируется сделать в этом направлении в ближайшем будущем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что приставы затребовали с россиян более 1,4 трлн рублей.

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