«Действовать нужно быстро». Власти объявили войну кибермошенникам

По оценке специалистов, к настоящему времени крупные банки отбивают 99% атак кибермошенников, но даже оставшегося 1% достаточно, чтобы говорить о миллиардном ущербе в масштабах всей страны. Такие данные были озвучены на совещании с членами правительства, которое провел 5 марта президент России Владимир Путин. Одним из основных докладчиков по теме была глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, рассказавшая об уже принятых мерах по снижению рисков для граждан — и того, что планируется сделать в этом направлении в ближайшем будущем.

В среду, 5 марта, Владимир Путин провел совещание с членами правительства по видеосвязи. Главной темой обсуждения стала борьба с кибермошенничеством, ущерб от которого, по словам главы государства, приобрел «просто недопустимые размеры».

«Ущерб для граждан, а значит и для государства, со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. Поэтому действовать нужно быстро. Сегодняшнее обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать», — сказал Владимир Путин.

Ежемесячно российские банки блокируют около 300 тысяч переводов, получателями которых могут быть кибермошенники из организованных преступных групп, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что с середины прошлого года в России действует закон, который обязывает банки на два дня приостанавливать переводы на счета лиц, информация о которых есть в базе о мошеннических операциях, составляемой совместными усилиями банков и МВД.

«Это называется «периодом охлаждения». Этих двух дней обычно достаточно, чтобы человек одумался и во всем разобрался», — пояснила Набиуллина.

Тем не менее, этих усилий зачастую недостаточно, и кибермошенники продолжают обманывать россиян.

Кто такие дропы

По словам Набиуллиной, в структуре занимающихся таким «бизнесом» преступных групп есть уязвимое звено — так называемые дропы, то есть посредники по выводу похищенных средств. Правительство планирует ряд мер для борьбы с этим явлением.

Во-первых, у выявленных дропов с прошлого года блокируется доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Во-вторых, правительство планирует ввести ограничения на количество банковских карт, оформляемых на одного человека.

«Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают сотни, даже тысячи карт», — сказала глава Банка России.

В-третьих, правительство поддерживает инициативу правоохранительных органов о введении для дропов уголовной ответственности. Решение пока не принято и находится в стадии обсуждения. Известно, что среди таких посредников по выводу добытых средств «много подростков, совсем молодых людей, которые даже не отдают себе отчета, во что их втягивают мошенники». Сейчас карту можно открывать, начиная с 14 лет.

По словам главы ЦБ РФ, в правительстве полагают, что на открытие счета и карты подростков должны давать согласие родители, которые смогут получать выписки по операциям ребенка. В таком случае они смогут вовремя вмешаться, если заметят что-то подозрительное.

Пауза для кредитов

Среди задач на 2025 год Эльвира Набиуллина назвала внедрение блокирующих схем по оформлению кредитов под влиянием мошенников с последующим выводом полученных денег на их счета. Меры предлагаются уже проверенные — все тот же «период охлаждения», чтобы человек успел одуматься. Соответствующий закон уже принят, он будет вводиться поэтапно, основные изменения заработают с сентября.

По словам Набиуллиной, между согласием банка на выдачу кредита и перечислением средств на счет клиента будет вводиться пауза. Для суммы до 50 тыс. рублей (самый массовый кредит) ее пока не предусмотрено. Для кредита от 50 до 200 тыс. рублей – четыре часа, свыше 200 тыс. рублей — два дня.

«Этого времени часто бывает достаточно, чтобы человек вышел из-под влияния мошенника, посоветовался с родственниками и так далее», — пояснила глава ЦБ РФ.

В дальнейшем правительство планирует повышать ответственность банков за сохранность средств клиентов, а также объединить усилия банков и операторов связи по борьбе с мошенничеством.

Практика показывает, что уже существующие механизмы по защите россиян от кибермошенников востребованы обществом. Эльвира Набиуллина напомнила, что с 1 марта в России можно оформить самозапрет на выдачу кредитов. Всего за несколько дней этой возможностью уже воспользовались более трех миллионов человек.

«Посоветоваться с родственниками». Госдума запретила немедленную выдачу кредитов Депутаты приняли закон о «периоде охлаждения» при выдаче кредита. Для займов... 11 февраля 22:03

Масштаб ущерба

В 2024 году количество дистанционных мошенничеств в России выросло на 40%, сообщал в середине февраля замглавы министерства Андрей Храпов. Общая сумма ущерба превысила 200 млрд рублей (в 2023 году было 147 млрд рублей). Увеличение произошло в основном за счет кредитных средств. Всего за 2024 год в МВД зарегистрировали 486 тыс. преступлений по дистанционному мошенническому хищению средств россиян.