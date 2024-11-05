Приставы затребовали с россиян более 1,4 трлн рублей

В течение первых девяти месяцев 2024 года в России было возбуждено 10,9 млн исполнительных производств, касающихся взыскания долгов с граждан по кредитам и займам, которые составили 1,44 трлн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество подобных дел увеличилось на 11,6%, а общая сумма неисполненных обязательств возросла более чем на треть — на 34,2%. Объем задолженности, по которому взыскание было инициировано в период с января по сентябрь, уже превысил показатель за весь прошлый год (1,41 трлн рублей).

Служба судебных приставов отвечает за исполнение судебных решений и обработку нотариальных исполнительных надписей по искам кредиторов к должникам. Важно отметить, что одно и то же лицо может иметь несколько исполнительных производств, поэтому количество дел в отчете ФССП не соответствует количеству граждан с просроченными платежами по кредитам.

Согласно данным службы, на протяжении января — сентября на исполнении у приставов находилось 24,4 млн производств против граждан на общую сумму 3,37 трлн рублей. Эти цифры также учитывают значительное количество дел, оставшихся с предыдущих отчетных периодов. За отчетный период приставы завершили 9,7 млн дел о взыскании средств с граждан в пользу кредиторов на сумму 881,5 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом, число закрытых дел увеличилось на 24,1%, а задолженность по ним возросла на 3,6%.

В сентябре директор банковского института ВШЭ Василий Солодков посоветовал владельцам кредитных карт следить за сроками завершения грейс-периода (льготного периода уплаты процентов) кредитной карты, чтобы не допустить появления долгов.

Ранее ЦБ разрешил банкам делиться данными о долгах россиян.