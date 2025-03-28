Набиуллина сообщила о замедлении инфляции

Рост цен в России продолжает замедляться, а экономика демонстрирует умеренные темпы роста, несмотря на расширение производства. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает «Интерфакс».

По словам Набиуллиной, текущее состояние экономики характеризуется сбалансированным спросом, что предотвращает дальнейшее ускорение инфляции.

«Производственные мощности увеличиваются, но это не приводит к перегреву рынка», — подчеркнула она.

28 марта председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что в России уровень инфляции стабилизировался, и даже поступают сигналы о ее замедлении. По его словам, на этом фоне в апреле Центробанк может снизить ключевую ставку на 0,5%.

Напомним, Банк России на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Доктор экономических наук, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб до этого заявил, что в апреле регулятор может принять решение о первом понижении ставки, так как рынок кредитования удалось охладить – именно с этой целью ставку повышали.

Ранее в России рекордно подорожал бензин марки АИ-98.