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«Кредиты подешевеют»: в Госдуме пообещали апрельское снижение ключевой ставки

Депутат Аксаков: в апреле ЦБ может снизить ключевую ставку до 20,5%
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России уровень инфляции стабилизировался, и даже поступают сигналы о ее замедлении. На это влияют многие факторы, в том числе растущий рубль и внешнеполитическая ситуация, считает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. На этом фоне в апреле Центробанк может снизить ключевую ставку на 0,5%, заявил он в пресс-центре «Парламентской газеты».

По словам депутата, инфляция в последнее время держится на уровне 10%, поступают сигналы о ее снижении.

«Поэтому я допускаю, что на следующем заседании Центральный банк может начать снижать ключевую ставку. Постепенно, конечно. Например, на 0,5 процента. Таким образом, и кредиты тоже будут дешеветь», — подчеркнул Аксаков.

Депутат также напомнил о планах утвердить в весеннюю сессию и направить в Совфед законопроект о регулировании рынка рассрочки. Документ предполагает, что механизм рассрочки начнет регулироваться. Сегодня ее активно применяют многие компании в обход кредитных операций в банках и микрофинансовых организациях. Смысл инициативы заключается в том, что рассрочка – это, по сути, такое же кредитование, пояснил Аксаков.

«Соответственно, мы считаем, что эта процедура должна быть отрегулирована», — заключил он.

Напомним, Банк России на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Доктор экономических наук, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб до этого заявил, что в апреле регулятор может принять решение о первом понижении ставки, так как рынок кредитования удалось охладить – именно с этой целью ставку повышали.

Ранее Аксаков заявил, что российские банки смогут работать через SWIFT в этом году.

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