В России рекордно подорожал бензин марки АИ-98

«Ъ»: бензин марки АИ-98 за два года подорожал на 40%

В России за последние два года сильно подорожал бензин марки АИ-98, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

«Розничная стоимость высокооктанового бензина марки АИ-98 и выше за последний год выросла на 22%, а за два года — почти на 40%», — сообщает издание.

Отмечается, что средняя цена АИ-98 по России на середину марта составила 83,8 рублей за литр. Основная причина роста цен на бензин АИ-98 и АИ-100, который на многих заводах пришел ему на смену, — невысокие объемы производства.

До этого генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев заявил, что для того, чтобы снизить расход топлива, необходимо перейти на более дешевый бензин, а также оптимизировать поездки.

«Чтобы снизить расходы на топливо, можно перейти с 95-го на 92-й бензин, если это позволяет сделать модель автомобиля. Сэкономить также реально, изменив стиль вождения и оптимизировав поездки. Для этого надо выбирать самые короткие маршруты и отказаться от поездок, в которых нет нужды», — сказал автоэксперт.

Кроме того, экономить можно вместе с коллегами, с которыми вы ездите в офис из одного района, использовать один личный автомобиль вместо двух или трех, вызывать такси, отметил специалист.

Ранее сообщалось, что в России автомобилисты предпочитают заправлять свои машины бензином АИ-95, а не АИ-92.