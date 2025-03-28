Российская нефтяная компания может приватизировать доли в казахстанских НПЗ

Казахстанская нефтегазовая компания «Казмунайгаз» (КМГ) обдумывает возможность участия крупнейшей российской нефтяной компании «Татнефть» в приватизации долей в Павлодарском и Атырауском нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), сообщили в пресс-службе казахстанской компании, пишет агентство ТАСС.

Как сообщили в компании, приватизировать доли участия в указанных НПЗ предложило Агентство по защите и развитию конкуренции. Таким образом хотят снизить долю присутствия госсектора на рынке нефтепродуктов.

В компании подчеркнули, что казахская сторона рассматривает привлечение предприятий из всех стран для участия в приватизации долей этих двух НПЗ.

Во второй половине февраля в пресс-службе украинского министерства юстиции сообщили, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение конфисковать активы российской энергетической компании «Татнефть». В министерстве заявили, что будут конфискованы 100% доли в уставном капитале ООО «Татнефть-АЗС-Украина», 92,98% доли в уставном капитале ООО «Харьков-капитал», 88,97% доли в уставном капитале ООО «Полтава-капитал».

Ранее сообщалось, что в России могут разориться независимые НПЗ.