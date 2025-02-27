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На Украине конфисковали активы «Татнефти»

ВАКС Украины принял решение конфисковать активы российской компании «Татнефть»
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение конфисковать активы российской энергетической компании «Татнефть». Об этом сообщили в пресс-службе украинского министерства юстиции.

«Принято решение Высшего антикоррупционного суда об удовлетворении иска минюста о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов ПАО «Татнефть имени В. Д. Шашина» — одной из крупнейших российских нефтяных компаний по объему добычи и переработки», — сказано в сообщении ведомства.

В министерстве заявили, что будут конфискованы 100% доли в уставном капитале ООО «Татнефть-АЗС-Украина», 92,98% доли в уставном капитале ООО «Харьков-капитал», 88,97% доли в уставном капитале ООО «Полтава-капитал». В Харьковском и Полтавской областях этим компаниям принадлежат нефтебазы, автозаправочные станции, нежилые здания, земельные участки, бензовозы и автомобили.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский принял закон о правилах принудительной передачи в бюджет страны российских объектов на территории Украины.

Украинские власти летом 2022 года национализировали принадлежащее «Татнефти» имущество, находящееся в стране. В пользу Украины перевели 115 зданий, в том числе нефтебазы, заправочные станции, нежилые помещения, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. Общая цена корпоративных прав предприятий и движимого имущества оценили в 400 млн гривен или $13,7 млн по курсу Нацбанка Украины на момент присвоения.

Ранее в России определились с механизмом конфискации зарубежных активов.

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