В России могут разориться независимые НПЗ

Независимые российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут разориться из-за низкой цены на топливо, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Как пишут авторы публикации, НПЗ жалуются на высокую ключевую ставку, рост стоимости логистики, невозможность поставлять свою продукцию на экспорт и низкие цены на внутреннем рынке. Кроме того, закупать сырье приходится по экспортным рыночным ценам, а продавать — по внутренним, которые формируются нерыночными механизмами.

«Эти условия ставят под угрозу стабильность нашего бизнеса и создают значительные трудности для дальнейшего развития сектора. Когда правительство принимало решение о запрете экспорта, оно преследовало цель искоренить серый экспорт, но в таможенных документах видно, откуда идут нефтепродукты», — поделился один из собеседников агентства.

До этого заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов говорил, что цены на бензин на российских заправках в апреле 2025 года вырастут на 9,5% к апрелю 2024 года.

Ранее эксперт предрекла резкое падение цен на нефть в 2025 году.