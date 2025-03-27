Международные (золотовалютные) резервы РФ установили новый исторический рекорд, впервые превысив отметку в $650 млрд. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

По данным финансового регулятора, всего за неделю — с 14 по 21 марта — соответствующий показатель вырос на 13% или на $8,5 млрд. В заявлении уточняется, что основной причиной послужила положительная переоценка международных резервов страны.

«На конец дня 21 марта 2025 года [показатель] составил $650,4 млрд», — говорится в тексте.

За неделю до этого российские международные резервы оценивались в $641,9 млрд.

Международные (золотовалютные) резервы РФ — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства страны и Банка России. Они представляют собой совокупность специальных прав заимствования, монетарного золота, резервной позиции в Международном валютном фонде и средств, хранящихся в зарубежных валютах.

2 января журналисты РИА Новости со ссылкой на данные финансовых регуляторов 100 стран мира сообщили, что РФ по итогам 2024 года заняла седьмое место в рейтинге государств по приросту золотовалютных резервов. В свою очередь, абсолютным лидером стала КНР, увеличившая свои международные резервы на $263,3 млрд..

Ранее доля доллара США в мировых валютных резервах сократилась до минимума за последние 30 лет.