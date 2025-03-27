Главный мировой производитель чая резко снизил его поставки в Россию

Поставки чая из Китая в Россию снизились почти вдвое в феврале 2025 года

Китай, который является главным производителем чая в мире, по итогам февраля резко сократил поставки этой продукции в Россию, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Всего в прошлом месяце китайская сторона продала России чая на общую сумму $2,5 млн. долларов. Это минимальный результат с февраля 2023 года. За год общий объем поставок чая из КНР в РФ сократились в 1,9 раза.

Самым востребованным у российских импортеров стал зеленый чай упаковками объемом более 3 кг: закупки составили $1,7 млн. Стоимость импорта черного чая упаковками свыше 3 кг составила $427 тысяч, до 3 кг — $180,4 тысячи.

На этой неделе агентство РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы Китая написало, что поставки китайских яблок в Россию в феврале достигли шестилетнего максимума, а суммарная стоимость экспорта составила $8,2 млн.

В этот же период сообщалось, что Россия по итогам февраля импортировала из Китая одежды на $187,6 млн, что меньше на 22% относительно аналогичного месяца годом ранее.

Ранее китаист назвала популярные российские товары в Китае.