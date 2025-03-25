Россия стала больше покупать один вид товара у Китая

РИА Новости: экспорт яблок из КНР в РФ достиг максимума с января 2019 года

Поставки китайских яблок в Россию в феврале достигли шестилетнего максимума, а суммарная стоимость экспорта составила $8,2 млн, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы азиатской страны.

Относительно показателя февраля 2024 года Россия закупала в 1,7 раза больше яблок у Китая. За отчетный период также резко выросли поставки китайских ягод. В феврале экспорт клубники и земляники из КНР в РФ достиг максимума с мая 2022 года и составил 1,75 миллиона долларов.

Также по сравнению с февралем 2024 года на 36% вырос объем поставок гуаявы, мангустинов и манго из Китая.

На этой неделе в китайской таможенной службе сообщили, что Россия в феврале впервые за 30 лет купила у Китая готовые пищевые продукты для детей раннего возраста. В частности российская сторона закупала у Китая детские каши, молочные смеси, пюре. Стоимость закупки составила $2,02 млн. Последний раз Россия покупала у Китая товары из этой категории в 1994 году. Кроме того, Пекин в прошлом месяце поставил в Россию игрушки на общую сумму $40,4 млн.

Ранее в Китае заметили большое количество магазинов с продуктами из России.