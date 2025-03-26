Россия свела к минимуму импорт одной категории китайских товаров

Россия по итогам февраля импортировала из Китая одежды на $187,6 млн, что меньше на 22% относительно аналогичного месяца годом ранее, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на таможенную службу КНР.

Уточняется, что объем импорта упал в 1,7 раза по сравнению с январем. Оказалось, что такие объемы стали минимальными с апреля прошлого года. Россия купила у Китая на 54% меньше трикотажных белья и пижам, на 53% меньше не трикотажной верхней одежды. За отчетный период в Россию ввезли на 41% меньше трикотажных перчаток и варежек, на 33% — бюстгальтеров и корсетов, на 29% — мужских рубашек.

Кроме того, обрушился импорт китайской обуви. Ее завезли на $177,4 млн, или на 28% меньше, чем год назад. Достигнутый результат — минимальный с октября.

В первой половине января аналитики сервиса CDEK.Shopping сообщили, что в 2024 году россияне стали чаще заказывать импортную одежду — число заказов увеличилось почти вдвое (на 43%). Импортные товары чаще всего заказывали мужчины – их доля составила 56,7%. В то же время больше всего заказов оформляли пользователи в возрастной категории от 31 до 40 лет – 30,7%. Каждому пятому клиенту было от 19 до 25 лет, а реже всего встречались юные покупатели в возрасте до 18 лет – их было лишь 7,17%.

Чаще всего россияне заказывали брендовую одежду из Китая. Импортные товары из этой страны встречались в 29,74% заказов. На втором месте по востребованности оказались вещи из США — их доля от общего объема продаж составила 24,48%. Третье место заняла продукция из Испании с показателем 10,92%.

Ранее стало известно, что Россия стала больше покупать один вид товара у Китая.