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Китаист назвала популярные российские товары в Китае

Китаист Раднаева назвала причины популярности российских товаров в КНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские товары популярны в Китае, потому что считаются качественнее и экологичнее китайских. Об этом заявила kp.ru гендиректор российско-китайской консалтинговой компании SinoRuss Сурана Раднаева.

«Секрет популярности российских товаров в том, что в Китае они считаются более качественными и экологически чистыми, говорит эксперт. Есть и устоявшаяся мода: если вино, например, то французское, а мороженое — русское», — сказала она, отметив, что китайцы очень доброжелательно относятся ко всему российскому.

По ее оценке, интерес к товарам из РФ возник в КНР задолго до пандемии. Это началось с приграничных регионов, а затем он распространилось вглубь страны. Торговле способствовало и то, что в Китае действовали упрощенные правила импорта зарубежных продуктов питания, отметила она.

В данный момент в Китае наиболее популярны российские чай, кофе, шоколад, конфеты, мука, подсолнечное масло, гречка, печенье долгого хранения, соки, пиво и водка.

По ее словам, особенно китайцы любят мороженое из России, а недавно они распробовали блины.

26 марта агентство Bloomberg сообщило, что российские компании расширяют свое присутствие на китайском рынке. Агентство отметило, что экспорт в КНР из России в 2024 году составил $129 млрд.

Ранее сообщалось, что экспорт яблок из КНР в РФ достиг максимума с января 2019 года.

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