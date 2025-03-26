В ВТБ предположили, когда ЦБ начнет снижать ставку

Пьянов: ЦБ РФ может приступить к снижению ставки в сентябре

Центробанк РФ может начать снижать ключевую ставку в сентябре после оценки ситуации с урожаем. Об этом заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, передает «Интерфакс».

По его словам, важен фактор сельского хозяйства и продуктовой инфляции.

«Я жду в сентябре. Я считаю, что важные изменения в судьбе России часто происходят в августе. Поэтому мой персональный прогноз, что до августа могут меняться сигналы», — сказал Пьянов, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ЦБ может начать снижать ключевую ставку в мае на фоне снижения темпов инфляции.

По данным ЦБ на 17 марта, годовая инфляция в России достигла 10,2%. 21 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, объяснив, что текущее инфляционное давление уменьшилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.

Ранее были спрогнозированы минимальная и максимальная ключевая ставка в 2025 году.