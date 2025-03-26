В Госдуме предположили, когда ЦБ начнет снижать ставку

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Центробанк может начать снижать ключевую ставку в мае.

По словам Аксакова, темпы инфляции в России снизились.

«Благодаря высокой ключевой ставке, инфляция стабилизировалась. Более того, она начала потихонечку снижаться. Это такой сигнал, который говорит о том, что в ближайшее время, я ожидаю, может быть, даже в мае, Центральный банк начнет потихонечку снижать ключевую ставку», — считает депутат.

До этого заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов говорил, что цены в российских магазинах в апреле 2025 года вырастут на 9,5% по сравнению с апрелем 2024 года.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным ЦБ на 17 марта, годовая инфляция в России достигла 10,2%. 21 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, объяснив, что текущее инфляционное давление уменьшилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.

Ранее были спрогнозированы минимальная и максимальная ключевая ставка в 2025 году.