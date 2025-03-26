В Германии отреагировали на новости о возможном подключении банков России к SWIFT

Reuters: у Германии нет данных о подключении банков России к SWIFT

Власти Германии не располагают информацией о каких-либо инициативах внутри Евросоюза по поводу возможного смягчения санкций и подключения российских банков к системе обмена платежами между странами SWIFT, пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя правительства ФРГ на брифинге в Берлине.

Как пояснил неназванный представитель председателя кабмина, SWIFT находится в юрисдикции Бельгии, а значит, подчиняется законодательству ЕС. Он подчеркнул, что не в курсе насчет обсуждения таких мер.

Накануне на официальном сайте Кремля сообщили, что соглашения между Россией и США относительно Черного моря начнут действовать только после того, как Запад отменит санкции в отношении ряда российских банков и восстановит их доступ к системе SWIFT.

26 марта председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что возвращение российских банков к системе обмена платежами между странами SWIFT станет хорошим сигналом для отечественной банковской системы, однако эта технология уже устарела.

Ранее глава ВТБ заявил о ненужности SWIFT.