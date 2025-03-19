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Глава ВТБ заявил о ненужности SWIFT

Глава ВТБ Костин: система SWIFT уже никому не нужна
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Алексей Никольский/РИА Новости

Российские банки больше не нуждаются в международной системе SWIFT, которая не способна обеспечить стабильное обслуживание. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин телеканалу НТВ на полях съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По его словам, будущее за расчетами в национальных валютах и созданием новых финансовых инструментов.

«SWIFT нам не нужен. Сегодня существуют новые форматы работы. SWIFT показал, что не может обеспечивать равноправное, стабильное и надежное обслуживание банков. Западные кредитные организации рано или поздно вернутся к сотрудничеству с нами, но уже сейчас мы успешно торгуем с миром и ведем расчеты в национальных валютах», — подчеркнул Костин.

Глава ВТБ акцентировал, что Россия совместно с партнерами должна разработать альтернативную систему расчетов, независимую от западных инфраструктур. Это, по его мнению, укрепит финансовый суверенитет и снизит риски санкционного давления.

17 марта начал действовать запрет ЕС на доступ к SWIFT еще 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций в рамках нового 16-го пакета санкций.

13 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами заявил, что все санкционные ограничения в отношении России являются незаконными и должны быть отменены. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия «прекрасно адаптировалась к санкциям».

Ранее США пообещали ослабить санкции против России после договоренностей по Украине.

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