В Госдуме рассказали о значении возвращения SWIFT

Возвращение российских банков к системе обмена платежами между странами SWIFT станет хорошим сигналом для отечественной банковской системы, однако, эта технология уже устарела. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, у российской стороны есть более совершенные механизмы расчетов, которые уже показали свою эффективность в период санкций. Среди них — национальная система платежных карт и система, обслуживающая финансовые институты. Он отметил, что технология SWIFT постепенно будет уходить.

«С другой стороны, конечно, SWIFT имеет пока глобальное значение и способствует улучшению и ускорению финансовых операций. Поэтому возврат наших банков в SWIFT — это хорошая новость. Если они будут допущены к использованию SWIFT, это удешевит операции, ускорит их, в том числе с западными странами. Да и не только с западными», — отметил Аксаков.

Депутат добавил, что возвращение SWIFT также позволит россиянам переводить деньги за рубеж и получать их оттуда.

Накануне на официальном сайте Кремля сообщили, что соглашения между Россией и США относительно Черного моря начнут действовать только после того, как Запад отменит санкции в отношении ряда российских банков и восстановит их доступ к системе SWIFT.

Ранее стало известно, как повлияет на россиян возвращения SWIFT.