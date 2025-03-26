Россиянам рассказали о взлете объема ввоза сливочного масла из неожиданных стран

Поставки сливочного масла в Россию из Аргентины резко выросли в 2025 году в 5,6 раза, с 371 до 2000 тонн, импорт из Уругвая увеличился год к году почти вдвое, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Как отметили в ведомстве, с начала года в Россию поступила 1000 тонн уругвайского масла, а еще 2000 тонн в страну ввезли из Ирана, откуда поставки в 2024 году вообще не осуществлялись.

В первой половине февраля руководитель гражданского комитета «За честные продукты» Александр Бражко в беседе с «Радио 1» объяснил, как отличить качественное сливочное масло от подделки. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя покупать незнакомый товар от так называемого неизвестного фасовщика.

Он добавил, что не стоит забывать про «сарафанное радио» и прислушиваться к советам знакомых. По словам Бражко, сливочное масло стало самым фальсифицируемым продуктом в России.

В начале февраля «Известия» написали, что цены на сливочное масло в России могут снизиться на 5%, благодаря включению этих продуктов в перечень социально значимых товаров, за которые производители не должны платить вознаграждение ретейлерам.

Ранее россиянам рассказали, как не отравиться поддельным сливочным маслом.