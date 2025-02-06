Россиянам рассказали, как не отравиться поддельным сливочным маслом

Сливочное масло стало самым фальсифицируемым продуктом в России. Это связано с тем, что подделка этого продукта является наиболее выгодной для нарушителей, так как позволяет получить огромную наценку, объяснил координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Бражко. Употребление такого масла грозит развитием хронических болезней и повышает риск того, что человек не доживет до пенсии, заявил он 360.ru.

Килограмм сливочного масла сегодня стоит 1300–1500 рублей. Если недобросовестный производитель возьмет говяжий, свиной или тропический жиры по 150–200 рублей за килограмм и начнет продавать их под видом масла, то наценка составит 500–700%, отметил эксперт. Причем в России уже перешли на промышленное производство фальсификата, отличить который от настоящего продукта крайне сложно.

«Данная продукция имеет, к большому сожалению, все необходимые маркировки. Она проходит через государственные системы», — пояснил Бражко.

Он посоветовал не покупать продукцию компаний, которые ранее попадались на производстве подделок в течение последних пяти лет. Найти информацию об этом можно на сайтах Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Что касается вреда молочного фальсификата и иных жиров, то они могут привести к развитию хронических заболеваний.

«Человек банально может не дожить до пенсии. Ну, а для наших детей это прямой риск получения хронических заболеваний», — добавил Бражко.

Проблемой в данном случае является то, что даже если человек не покупает масло, то оно встречается в больницах, школах, детсадах, роддомах. Там никто не старается выявить подделку, на это чаще закрывают глаза, заключил специалист.

Напомним, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что в 2024 году больше всего фальсификата среди молочных продуктов было обнаружено в сливочном масле. Это притом, что объем ввоза молочной продукции из-за рубежа вырос на 100 тысяч тонн, из которых 94% пришлось на товары из Белоруссии.

Эксперты ранее допустили снижение цен на яйца и сливочное масло.