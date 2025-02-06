Эксперты допустили снижение цен на яйца и сливочное масло

«Известия»: цены на яйца и сливочное масло могут упасть на 5%

Цены на яйца и сливочное масло в России могут снизиться на 5%, благодаря включению этих продуктов в перечень социально значимых товаров, за которые производители не должны платить вознаграждение ретейлерам. Об этом пишут «Известия».

По мнению опрошенных изданием экспертов, цена на яйца и масло может упасть именно на размер бонусов — 5%, которые выплачивались торговым сетям. По закону о торговле поставщики платят ретейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара.

Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева задалась вопросом, как поведет себя торговля: будет ли она после этого увеличивать свою наценку на эти товары, потеряв бонусы производителей? При этом она подчеркнула, что производители уже давно поднимали тему об отмене вознаграждений.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов уточнил, что стоимость для покупателя может снизится только в том случае, если не увеличится розничная наценка.

По мнению аналитиков, конечный потребитель, вероятно, не почувствует эффект от принятой меры, но производитель будет иметь возможность вкладывать эти деньги в развитие.

3 февраля сообщалось, что правительство РФ расширило перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ретейлерам, добавив в список сливочное масло и яйца. Согласно предположению правительства, внесение сливочного масла и яиц в перечень социально значимых товаров в будущем приведет к снижению цен на эти продукты.

Ранее экономист рассказал, что рост цен на продукты будет до апреля.