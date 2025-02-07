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Россиянам объяснили, как выбрать качественное сливочное масло

Общественник Бражко посоветовал проверять производителя сливочного масла
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Depositphotos

Руководитель гражданского комитета «За честные продукты» Александр Бражко в беседе с «Радио 1» объяснил, как отличить качественное сливочное масло от подделки. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя покупать незнакомый товар от так называемого неизвестного фасовщика.

«Еще нужно брать товары среднего ценового сегмента (не самой низкой и не самой высокой стоимости). Покупать продукцию не фасовщика, а непосредственно производителя и проверять данное юридическое лицо на сайте Роспотребнадзора, Россельхознадзора, на сайте налоговой службы и судов», — посоветовал эксперт.

Он добавил, что не стоит забывать про «сарафанное радио» и прислушиваться к советам знакомых.

По словам Бражко, сливочное масло стало самым фальсифицируемым продуктом в России. Это связано с тем, что подделка является наиболее выгодной для нарушителей, так как позволяет получить огромную наценку. Употребление такого масла грозит развитием хронических болезней и повышает риск того, что человек не доживет до пенсии, предупредил специалист.

Ранее главный экспортер сливочного масла в Россию резко сократил его поставки.

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