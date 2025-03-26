Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о планах компаний РФ по расширению своего присутствия в Китае

Bloomberg: Россия планирует масштабную экспансию на рынок Китая
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Российские компании массово расширяют свое присутствие на китайском рынке, поскольку товары из РФ пользуются там хорошим спросом. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на слова научного сотрудника по китайской политэкономии в Манчестерском университете Тао Вана.

«Магазины по продаже российских товаров распространились по всему Китаю, и теперь Москва воспользовалась этим интересом, планируя собственное масштабное расширение», — заявил Тао Ван, подчеркнув, что китайцы тепло относятся к России.

В 2024 году товарооборот между РФ и Китаем достиг $245 миллиардов, что свидетельствует об укреплении экономических связей между двумя странами. Экспорт из России составил $129 миллиардов, с особенно заметным ростом в таких категориях, как медный концентрат, природный газ и ядерное топливо.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что торгово-экономические отношения между РФ и КНР продолжают развиваться, несмотря на внешние вызовы и кризисы.

Глава государства также подчеркнул, что Китай уже 13 лет является главным торговым партнером России, а в 2023 году наша страна поднялась на четвертое место среди коммерческих контрагентов Китая.

Ранее китайские компании поделили между собой российский авторынок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами