Стало известно о планах компаний РФ по расширению своего присутствия в Китае

Российские компании массово расширяют свое присутствие на китайском рынке, поскольку товары из РФ пользуются там хорошим спросом. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на слова научного сотрудника по китайской политэкономии в Манчестерском университете Тао Вана.

«Магазины по продаже российских товаров распространились по всему Китаю, и теперь Москва воспользовалась этим интересом, планируя собственное масштабное расширение», — заявил Тао Ван, подчеркнув, что китайцы тепло относятся к России.

В 2024 году товарооборот между РФ и Китаем достиг $245 миллиардов, что свидетельствует об укреплении экономических связей между двумя странами. Экспорт из России составил $129 миллиардов, с особенно заметным ростом в таких категориях, как медный концентрат, природный газ и ядерное топливо.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что торгово-экономические отношения между РФ и КНР продолжают развиваться, несмотря на внешние вызовы и кризисы.

Глава государства также подчеркнул, что Китай уже 13 лет является главным торговым партнером России, а в 2023 году наша страна поднялась на четвертое место среди коммерческих контрагентов Китая.

Ранее китайские компании поделили между собой российский авторынок.