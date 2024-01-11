Китайские компании поделили между собой российский авторынок. Что будет дальше Автоэксперт Мосеев: китайские автомобили подешевеют в ближайшие три месяца

За 2023 год продажи новых автомобилей в России превысили 1,1 млн. По объему реализации китайские бренды Haval, Chery и Geely смогла опередить только отечественная Lada. На 2024 год автокомпании КНР составили относительно российского рынка крайне амбициозные планы, однако эксперты считают, что, несмотря на рост авторынка РФ, китайским маркам придется биться за потребителя.

В ушедшем году российский автомобильный рынок вырос на 58% с учетом поставок машин по каналам параллельного импорта. Об этом свидетельствует статистика Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ (АЕБ). Производители и импортеры нарастили продажи на 36% по сравнению с 2022 годом, который стал худшим для авторынка за последние 10 лет.

Согласно данным комитета АЕБ, полученным в заявительной форме от производителей и официальных импортеров, в 2023 году в России реализовано 937 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. У АО «Паспорт промышленный консалтинг» другие данные — они основываются на свидетельствах о регистрации машин в ГИБДД — 1,13 млн единиц.

Кто купается в золоте

Лидером среди автокомпаний по итогам года оказался отечественный «АвтоВАЗ» , реализовавший 352,5 тыс. автомобилей, что на 87% больше, чем годом ранее. За ним следуют китайские Haval и Chery, продавшие 119 и 118 тыс. автомобилей соответственно. По сравнению с 2022 годом продажи Haval выросли более чем в 3,5 раза. По марке Chery зафиксирован рост в три раза.

На четвертом месте расположилась марка Geely, отгрузившая российским клиентам за прошедший год 84 тыс. автомобилей против 24,4 тыс. в 2022-м. За ней следует отечественный ГАЗ с показателем 56 тыс. легких коммерческих автомобилей (рост за год на 33%).

С учетом суббрендов Exeed, Omoda и Jaecoo, по рыночным результатам концерн Chery вышел на второе место по объемам продаж, сразу за «АвтоВАЗом».

Суммарные продажи брендов этого китайского автогиганта достигли 210,4 тыс. машин. Еще 138,5 тыс. машин реализовала корпорация Great Wall с принадлежащими ей марками Haval, Tank, GWM и Ora.

Бестселлеры

В десятку наиболее популярных в России легковых автомобилей по итогам 2023 года попали три Lada и семь моделей китайских брендов. Среди 25 бестселлеров за китайцами — 21 машина.

На двух первых строчках по результатам 12 месяцев оказались Granta и Niva с результатом 206,1 тыс. машин и 90,2 тыс. машин соответственно. Далее следуют Haval Jolion (58,2 тыс. автомобилей) и Chery Tiggo 7 Pro (52,6 тыс. машин).

close 100% Haval

Отечественная Lada Vesta заняла пятое место. Внедорожник «УАЗ Патриот» оказался на 17 позиции.

Результат выше ожиданий

Результаты 2023 года превзошли ожидания экспертов. В начале года комитет автопроизводителей АЕБ прогнозировал, что в России будет продано не более 770 тыс. машин, фактический результат превысил 1,1 млн. Прогноз на 2024 год — рост в 15%, до 1,3 млн автомобилей.

По мнению основателя проекта «Автомаркетолог» Олега Мосеева, в действительности результат может оказаться выше:

«При высоких ценах, которые сохранялись весь год, удорожании кредитов и сокращении параллельного импорта в IV квартале, результат 2023 года можно назвать хорошим. В 2024 году очевидно, что будет небольшой рост — доступность машин выше, появляются седаны, которых не хватало в прошлом году».

Среди негативных факторов — низкий курс рубля, высокая ставка по кредитам, которая будет снижаться не раньше второго полугодия, добавляет он.

Китайские машины подешевеют

В связи с избытком китайских автомобилей, ввезенных в Россию, и удорожанием кредитов из-за повышения ключевой ставки ЦБ, в ближайшее время цены придется снизить, что будет хорошей новостью для клиентов, но плохой для дилеров. Кроме того, автокомпании КНР составили крайне амбициозные планы на 2024 год относительно рынка РФ, продолжает Мосеев.

«Китайским маркам придется биться за потребителя, прежде всего за счет ценовой политики. Дефицита уже нет, и чтобы увеличить продажи, придется снижать цены, либо сокращать планы. А если сложить все планы китайских автопроизводителей на 2024 год, получится, что они хотят продать 1,3 млн автомобилей», — объясняет эксперт.

Уже в I квартале наступившего года на эти машины стоит ожидать скидок от дилеров, а во II квартале мы увидим корректировку цен и со стороны дистрибьюторов, если не случится существенного повышения курса валют, считает Мосеев.

«В цену китайских машин уже была заложена высокая маржинальность, которой они теперь могут немного поступиться. Дилеры и автопроизводители уже предлагают скидки, за исключением отечественных, у которых иная ситуация», — соглашается партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Он добавляет, что повышать цены некуда: у дилеров китайских марок и так стоит 200 тыс. непроданных машин, которые необходимо реализовать. По его оценке, в 2024 году в России может быть продано 1,2–1,3 новых легковых автомобилей с учетом необходимости обновления парка.